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Вчера, 15:11
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Анонс на 8 января

8 января п. Ольга. Спортивно-физкультурный праздник «Игры на льду».

8 января г. Спасск-Дальний. Рождественский турнир по хоккею с мячом среди дворовых команд.

8 января п. Пограничный. Муниципальные соревнования по хоккею с шайбой.

8 января г. Спасск-Дальний. Новогодний турнир Спасского района по мини-футболу.

8 января с. Черниговка. Открытое Первенство Черниговского района по баскетболу.

8 января с. Чугуевка. Рождественский турнир по кудо.

8 января с. Яковлевка. Рождественский турнир по футболу.

8-10 января г. Владивосток, зал бокса с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Чемпионат и Первенство ДВФО по боксу. Начало ежедневно в 13.00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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