Анонс на 8 января
8 января п. Ольга. Спортивно-физкультурный праздник «Игры на льду».
8 января г. Спасск-Дальний. Рождественский турнир по хоккею с мячом среди дворовых команд.
8 января п. Пограничный. Муниципальные соревнования по хоккею с шайбой.
8 января г. Спасск-Дальний. Новогодний турнир Спасского района по мини-футболу.
8 января с. Черниговка. Открытое Первенство Черниговского района по баскетболу.
8 января с. Чугуевка. Рождественский турнир по кудо.
8 января с. Яковлевка. Рождественский турнир по футболу.
8-10 января г. Владивосток, зал бокса с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Чемпионат и Первенство ДВФО по боксу. Начало ежедневно в 13.00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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