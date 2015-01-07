Анонс на 8 января

8 января п. Ольга. Спортивно-физкультурный праздник «Игры на льду».

8 января г. Спасск-Дальний. Рождественский турнир по хоккею с мячом среди дворовых команд.

8 января п. Пограничный. Муниципальные соревнования по хоккею с шайбой.

8 января г. Спасск-Дальний. Новогодний турнир Спасского района по мини-футболу.

8 января с. Черниговка. Открытое Первенство Черниговского района по баскетболу.

8 января с. Чугуевка. Рождественский турнир по кудо.

8 января с. Яковлевка. Рождественский турнир по футболу.

8-10 января г. Владивосток, зал бокса с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Чемпионат и Первенство ДВФО по боксу. Начало ежедневно в 13.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]