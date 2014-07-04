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Крупный пожар произошел во Владивостоке

Крупный пожар произошел во Владивостоке

Фото: dps_control

Крупный пожар произошел во Владивостоке на Военном шоссе, 15а, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control.

Пламя разгорелось в автомастерской на Военном шоссе в понедельник около 8 часов утра. Горели автобоксы и прилегающие постройки. На место незамедлительно прибыли пожарные расчеты.

Подробности уточняются.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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