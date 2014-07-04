Крупный пожар произошел во Владивостоке
Крупный пожар произошел во Владивостоке на Военном шоссе, 15а, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control.
Пламя разгорелось в автомастерской на Военном шоссе в понедельник около 8 часов утра. Горели автобоксы и прилегающие постройки. На место незамедлительно прибыли пожарные расчеты.
Подробности уточняются.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
16.11.2017 Автомобиль едва не сгорел из-за подожженных покрышек на ТБО во Владивостоке
-
19.06.2017 В Находке произошел крупный пожар в частном доме
-
04.05.2017 Крупный пожар произошел в районе БАМа во Владивостоке
-
08.12.2016 Крупный пожар произошел в офисном здании в Находке
-
04.11.2016 В Находке произошел пожар в частном доме
-
04.07.2014 Крупный пожар произошел во Владивостоке
Добавить комментарий