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В Приморье задержан арендодатель-мошенник

В Приморье задержан арендодатель-мошенник

Росгвардия задержала мошенника, который «сдавал» квартиры жителям края.

Житель поселка Пограничный обратился в полицию Уссурийска с заявлением о том, что у него обманом похитили 3 тысячи рублей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, сотрудники полиции установили, что на одном из сайтов в интернете потерпевший нашел объявление о сдаче в наем квартиры сроком на один месяц. Условием арендодателя было внесение предоплаты. После получения денег владелец квартиры перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска  установили личность злоумышленника. Сотрудники Росгвардии задержали  по подозрению в совершении мошенничества  25-летнего ранее судимого жителя  села Астраханка Ханкайского района. В отделе полиции он дал признательные показания и рассказал, что похищенные деньги потратил.

Полицейские установили причастность задержанного к трем аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба составила 18 тысяч 500 рублей.

В отделе дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Кроме того, следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает  наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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