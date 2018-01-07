Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:08
1 0

Превышение скорости на скользкой дороге стало причиной серьезного ДТП во Владивостоке

Превышение скорости на скользкой дороге стало причиной серьезного ДТП во Владивостоке

Фото: dps_vl

Серьезное ДТП произошло во Владивостоке в ночь с воскресенья на понедельник: скользкая дорога и превышение скорости стали причиной аварии с участием Toyota Chaser. Водитель не справился с управлением и буквально вылетел с дороги. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и пожарные, так как разбившийся автомобиль мог загореться.

Как видно на записи камеры видеонаблюдения, автомобиль Toyota Chaser двигался со Столетия в направлении Зари. В районе Постышева водитель на высокой скорости не справился с управлением и вылетел с проезжей части, врезался в леера, перевернулся и съехал в кювет.

По счастливой случайности, вылетевшая с дороги машина никого не задела. В ДТП пострадал водитель, само авто получило серьезные повреждения.


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Комментариев: 1

  • 3333 / Сегодня, 13:12
    № 1  
     

    Все должны радоваться потому что на одного барана на дороге стало меньше.

    [ Цитировать ]

    • Школа телевидения

    В объективе: дети

    Школьное радио







    Детские Вести





    Отдых у моря