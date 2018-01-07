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Превышение скорости на скользкой дороге стало причиной серьезного ДТП во Владивостоке
Серьезное ДТП произошло во Владивостоке в ночь с воскресенья на понедельник: скользкая дорога и превышение скорости стали причиной аварии с участием Toyota Chaser. Водитель не справился с управлением и буквально вылетел с дороги. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и пожарные, так как разбившийся автомобиль мог загореться.
Как видно на записи камеры видеонаблюдения, автомобиль Toyota Chaser двигался со Столетия в направлении Зари. В районе Постышева водитель на высокой скорости не справился с управлением и вылетел с проезжей части, врезался в леера, перевернулся и съехал в кювет.
По счастливой случайности, вылетевшая с дороги машина никого не задела. В ДТП пострадал водитель, само авто получило серьезные повреждения.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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