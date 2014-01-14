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Незаконный оборот и производство алкоголя могут обернуться многомиллионным штрафом

Незаконный оборот и производство алкоголя могут обернуться многомиллионным штрафом

Фото: УМВД по ПК

Внесены поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, а также в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Кодекс об административных правонарушениях дополнили новой статьей 14.17.1 «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами», предусматривающей ответственность  в виде штрафа от 50 тысяч рублей до 200 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Санкция части 3 статьи 14.17 (производство или оборот   этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии) теперь изложена в следующей редакции: «влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц - не более одной пятой совокупного  размера выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, но не менее трех миллионов  рублей с конфискацией продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, транспортных средств или иных предметов, использованных для производства  и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, или административное приостановление деятельности на  срок от шестидесяти до девяноста суток с конфискацией продукции».

За более серьезные правонарушения, связанные с оборотом алкогольной продукции, граждане несут уголовную ответственность.  С 26 августа 2017 года в силу вступили изменения, внесенные в Уголовный кодекс Российской Федерации. Его дополнили статьей 171.3. «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Производство, закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозка и (или) розничная продажа этилового спирта,  алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере, наказываются штрафом в размере от двух до трех миллионов рублей. За подобное правонарушение суд может назначить принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Стоит отметить, что деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере или организованной группой  наказываются штрафом в размере от 3 до 4 миллионов рублей, а также принудительными работами на срок до пяти лет, или же лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет..

Также Уголовный кодекс дополнили статьей 171.4 «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции», в которой говорится, что если подобные нарушения совершались  неоднократно и уже несли за собой административную ответственность, то правонарушитель наказывается штрафом в размере от пятидесяти до восьмидесяти тысяч рублей. Суд также может назначить исправительные работы на срок до одного года.

В сам Федеральный закон внесли дополнение, которое гласит, что розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа   алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания должны осуществляться с применением контрольно-кассовой техники.

Стоит отметить, что некоторые законодательные изменения, регулирующие оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, вступили в силу с 1 января 2018 года. Так, незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции повлечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Напомним, в 2017 году в ходе профилактических рейдов полиции и членов ДНД в Приморском крае из незаконного оборота выведены свыше 120 тыс. литров алкоголя и непищевой спиртосодержащей продукции на общую сумму свыше 32 млн рублей. Правонарушители привлечены к установленной российским законодательством ответственности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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