Вышли на лед, чтобы выявить сильнейшего. Во Владивостоке стартовал турнир среди дворовых команд по хоккею с шайбой. 16 любительских дружин сразятся за кубок главы приморской столицы.

Уже восьмой год подряд «ледовые дружины» борются за кубок главы города Владивостока. В турнире участвуют все, кому по душе этот вид спорта. Требований к игрокам всего два. Главное, чтобы все были старше 14 лет. И чтобы в команде не было профессиональных хоккеистов.

Дмитрий Меновщиков, главный судья турнира: «Кто-то заявился рабочей пятеркой. Работают вместе. Кто-то во дворе вместе гонял. Кто-то со школы знаком, с университета. Настрой у всех боевой, видно, что ребята все на эмоциях. Кто-то подругивается, кто-то шумит, ругается. Как обычно! Хоккей — дело такое. На эмоциях все!»

В самом первом матче турнира встретились «Акулы» и «Морпехи». На коньках парни стоят крепко, шайбой управляют мастерски. Но понятно, что всем хоккейным премудростям приходилось учиться самим. Поглядывая, конечно же, на старших товарищей.

Александр Броников, вратарь команды «Акулы»: «Школа вратарская у нас в городе, может, только сейчас начинает зарождаться в городе. Моя вся школа строилась на играх профессионалов. Вратари «Адмирала», КХЛ, НХЛ. Это те, на кого равняемся!»

Соревнования дворовые, но по зрелищности не уступают профессиональным. Посмотреть на ледовые баталии собрались как просто жители близстоящих домов, так и те, кто сам скоро возьмется за клюшку.

Дмитрий Маковецкий, житель г. Владивосток: «Просто приехали посмотреть! Первая игра. Открытие. Мы играем в следующие выходные, у нас «Змеинка» команда называется».

Андрей Иванов, житель г. Владивосток: «Да, здорово, конечно! Хороший образ жизни! Здоровый. На улице поиграть! Супер!»

Виктор Лиморенко, житель г. Владивосток: «Там шайба! Там клево забивают голы!»

В этом году в турнире участвуют 16 команд. Серия матчей определит победителя в каждой из четырех групп, а финал турнира и награждение состоятся в начале февраля.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]