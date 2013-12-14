11 автомобилей сгорели в автосервисе во Владивостоке

В понедельник, 8 января, около 6 часов утра на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании боксов на Военном Шоссе, 15а. На место прибыли пожарные и приступили к тешению пламени. Горели два этажа автосервиса.

В автомастерской находились автомобили и оборудование, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru. Огнеборцы сбивали горение с нескольких сторон, предотвращая дальнейшее распространение огня на рядом стоящие сооружения. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.

По предварительной информации, сгорели 11 автомобилей, но точный ущерб и количество поврежденного имущества будут оценены позже. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]