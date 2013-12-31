Елка — как машина времени. На Рождество храм Порт-Артурской иконы пресвятой Богородицы во Владивостоке украсили не только вифлеемской звездой и вертепом, но и сразу несколькими хвойными деревьями. А их в свою очередь нарядили с изюминкой. К белому и золотому в честь особого торжества добавили элементы советского Нового года.

Искала партизана в папахе и с ружьем, игрушку-прищепку '40-х еще годов бережно хранит здешний настоятель. А нашла светофор родом из '60-х. Старейший экземпляр, видимо, на верхотуре оказался. А в самом низу — яблоко с прокушенным бочком — такие модными были в '70-е. Оригинально смотрятся. Ведь большей частью в храмах елки по канонам — золотые шары, ангелы, вифлеемские звезды.

Как раз у алтаря, чтобы в часы божественной литургии не отвлекать внимание, стоят правильные монотонные красавицы. А ретро-елки — чуть позади, для отдохновения детских глаз. Вот и Петру Александровичу неваляшку и елочные домики показали. И не плакал он до самого причащения.

Анастасия Чернышенко, прихожанка храма: «Мы и венчались здесь».

Александр Чернышенко, прихожанин храма: «И Петю крестили...»

Саша трудится в реанимации первой городской больницы, и только что с дежурства. Но Рождество, как и любое воскресенье, семья Чернышенко проводит в маленьком уютном храме на улице Гамарника. Особая атмосфера здесь, молодой отец-настоятель Дмитрий Винокуров. Это он с энергичными своими помощниками придумал ретро-елки. И каждый раз, словно Дед Мороз, одаривает малышей.

Иерей Дмитрий Винокуров, настоятель храма Порт-Артурской иконы пресвятой Богородицы: «Родился Иисус, тот, кто все может, оказался беспомощным, Богородица, обычная женщина, меняла ему пеленки. Вот потому, что Иисус младенец, на рождество особо мы отмечаем детей».

Главная икона Рождества укутана еловыми лапами. Сюжет ее понятен даже очень юным. Хотя молодежь никогда не стесняется что-то уточнить у отца Дмитрия. Открытый, внимательный — он по именам знает мальчишек и девчонок, издалека замечает крошку Германа и его молодую маму Александру Королеву.

Александра Королева, прихожанка храма: «Детки ведут себя здесь, бывает, и как дома, если уж разгуляются сильно — отхожу в сторонку...»

Как дома, в самую точку и буква к букве: «днесь торжествует град Владивосток, и с ним сликовствуют все пределы земли Дальнероссийской». На улице Гамарника икона-путешественница Покрова пресвятой Богородицы с частицей ризы — как дома ровно до старого Нового года. И можно прийти поклониться кругосветной реликвии, а можно просто любоваться Рождественской звездой, она и в самом деле сияет над маковкой маленького уютного храма.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]