Анонс на 9 января
9 января г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК ЦСКА-2 Москва. Суперлига - Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017/18.
9 января г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Югра» Ханты-Мансийск. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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