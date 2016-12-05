Анонс на 9 января

9 января г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК ЦСКА-2 Москва. Суперлига - Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017/18.

9 января г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Югра» Ханты-Мансийск. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]