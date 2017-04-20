Приморцев просят помочь в поисках молодого человека
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм primpoisk25, во Владивостоке идет розыск молодого человека: пропал Хохлач Андрей, 1990 г.р.
6 января 2018 в 9.30 последний раз выходил на связь с родными, сказал, что в такси и едет домой с работы и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 27 лет, среднего телосложения, рост 170 см., волосы русые, глаза голубые, под правым глазом родинка.
Был одет: темно-синий спортивный костюм, кроссовки синие с белой полосой, кожаная черная куртка, черная шапка.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении парня,
просим позвонить по телефонам:
8 (4232) 49-09-24 – ОП №3 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция;
8 914 721 22 32 – волонтеры;
+79990408977 — родственники;
или написать на почту primpoisk25@gmail.com.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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