Приморцев просят помочь в поисках молодого человека

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм primpoisk25, во Владивостоке идет розыск молодого человека: пропал Хохлач Андрей, 1990 г.р.

6 января 2018 в 9.30 последний раз выходил на связь с родными, сказал, что в такси и едет домой с работы и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 27 лет, среднего телосложения, рост 170 см., волосы русые, глаза голубые, под правым глазом родинка.

Был одет: темно-синий спортивный костюм, кроссовки синие с белой полосой, кожаная черная куртка, черная шапка.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении парня,

просим позвонить по телефонам:

8 (4232) 49-09-24 – ОП №3 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция;

8 914 721 22 32 – волонтеры;

+79990408977 — родственники;

или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]