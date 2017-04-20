Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 14:09
  0

Приморцев просят помочь в поисках молодого человека

Приморцев просят помочь в поисках молодого человека

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм primpoisk25, во Владивостоке идет розыск молодого человека: пропал Хохлач Андрей, 1990 г.р.
6 января 2018 в 9.30 последний раз выходил на связь с родными, сказал, что в такси и едет домой с работы и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 27 лет, среднего телосложения, рост 170 см., волосы русые, глаза голубые, под правым глазом родинка.
Был одет: темно-синий спортивный костюм, кроссовки синие с белой полосой, кожаная черная куртка, черная шапка.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении парня,
просим позвонить по телефонам:
8 (4232) 49-09-24 – ОП №3  УМВД России по г. Владивостоку или  02, 102 – полиция;
8 914 721 22 32 – волонтеры;

+79990408977 — родственники;
или написать на почту  primpoisk25@gmail.com.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря