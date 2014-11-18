Во Владивостоке разыскивают стрелявших из автомата хулиганов

Проверку по факту стрельбы во Владивостоке на улице Надибаидзе проводят сотрудники полиции. Владельцы оружия скрылись до приезда стражей порядка, а на месте происшествия были обнаружены гильзы от автомата.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, сообщение о стрельбе между домами 30 и 28 по улице Надибаидзе поступило в полицию от встревоженных местных жителей в ночь на понедельник, 8 января.

Неизвестные открыли стрельбу очередями из автомата, а затем покинули место происшествия. Прибывшие стражи порядка обнаружили на асфальте гильзы калибра 7,62, предположительно, для холостой стрельбы.

Полицейские отправили гильзы на экспертизу. Личности хулиганов, открывших стрельбу на улице, устанавливаются. За применение оружия в общественном месте им грозит штраф от 50 до 150 000 рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]