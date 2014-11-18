Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:10
  0

Во Владивостоке разыскивают стрелявших из автомата хулиганов

Во Владивостоке разыскивают стрелявших из автомата хулиганов

Проверку по факту стрельбы во Владивостоке на улице Надибаидзе проводят сотрудники полиции. Владельцы оружия скрылись до приезда стражей порядка, а на месте происшествия были обнаружены гильзы от автомата.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, сообщение о стрельбе между домами 30 и 28 по улице Надибаидзе поступило в полицию от встревоженных местных жителей в ночь на понедельник, 8 января.

Неизвестные открыли стрельбу очередями из автомата, а затем покинули место происшествия. Прибывшие стражи порядка обнаружили на асфальте гильзы калибра 7,62, предположительно, для холостой стрельбы.

Полицейские отправили гильзы на экспертизу. Личности хулиганов, открывших стрельбу на улице, устанавливаются. За применение оружия в общественном месте им грозит штраф от 50 до 150 000 рублей.   

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря