В Приморском крае егерь задержал в поле сотрудников ГИБДД, которые якобы занимались браконьерством. Видео с места событий было опубликовано в социальных сетях.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newinform.com, инцидент произошел в 20-ти километрах от ближайшей трассы. Егерь заподозрил правоохранителей в браконьерстве и обратился за помощью в прокуратуру.

Сотрудники Госавтоинспекции в свою очередь обвинили егеря в том, что он носит оружие без чехла, в результате его доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Все обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]