В Уссурийске постоялец выносил и продавал мебель из квартиры, в которой жил
В уссурийскую полицию обратилась местная жительница с заявлением о пропаже из ее квартиры, расположенной в доме на улице Ивасика, техники и мебели. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 12 тысяч рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления полицейские задержали бывшего квартиранта заявительницы — 34-летнего местного жителя.
В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что продал часть имущества хозяйки во время проживания в квартире.
Против мужчина возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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