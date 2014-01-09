В Уссурийске постоялец выносил и продавал мебель из квартиры, в которой жил

В уссурийскую полицию обратилась местная жительница с заявлением о пропаже из ее квартиры, расположенной в доме на улице Ивасика, техники и мебели. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 12 тысяч рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления полицейские задержали бывшего квартиранта заявительницы — 34-летнего местного жителя.

В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что продал часть имущества хозяйки во время проживания в квартире.

Против мужчина возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]