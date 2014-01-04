По факту гибели роженицы в Находкинской больнице проводится проверка

Комплексная проверка проводится в роддоме Находкинской городской больницы, где 7 января случилась трагедия – внезапно скончалась 42-летняя женщина. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как подчеркнули в медучреждении, за сутки до этого она благополучно самостоятельно родила здорового ребенка. Женщина находилась в послеродовом отделении, на состояние здоровья не жаловалась.

В настоящее время устанавливаются причины случившегося. Ведется следствие. Создана межведомственная комиссия с привлечением главного внештатного акушера-гинеколога Приморского края.

Предварительный диагноз по результатам патологоанатомической экспертизы – инфаркт миокарда задней стенки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]