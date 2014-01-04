Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:16
  0

По факту гибели роженицы в Находкинской больнице проводится проверка

По факту гибели роженицы в Находкинской больнице проводится проверка

Фото: bahamaspress.com

Комплексная проверка проводится в роддоме Находкинской городской больницы, где 7 января случилась трагедия – внезапно скончалась 42-летняя женщина. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как подчеркнули в медучреждении, за сутки до этого она благополучно самостоятельно родила здорового ребенка. Женщина находилась в послеродовом отделении, на состояние здоровья не жаловалась.

В настоящее время устанавливаются причины случившегося. Ведется следствие. Создана межведомственная комиссия с привлечением главного внештатного акушера-гинеколога Приморского края.

Предварительный диагноз по результатам патологоанатомической экспертизы – инфаркт миокарда задней стенки.   

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря