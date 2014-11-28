МЧС просит приморцев быть осторожнее
В восточных и центральных районах края местами ожидается сильный снег. В связи со смещением активных фронтальных разделов над территорией Приморского края днем 9 января пройдут сильные осадки — 6—15 мм за 12 часов и менее.
На северо-востоке края местами пройдет очень сильный снег с количеством более 20 мм за 12 часов и менее. Ожидаются гололедные явления, на побережье местами метель при ветре 18—23 м/с.
Всех приморцев просят быт осторожнее и внимательнее на дорогах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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