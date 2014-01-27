Новогодний турнир среди детских команд по хоккею завершился во Владивостоке. Юные спортсмены два дня боролись за кубок губернатора Приморья. В соревнованиях приняли участие восемь команд из Владивостока, Уссурийска, Дальнегорска, Дальнереченска, Чугуевки, Тавричанки и Врангеля. Кто же завоевал победу в ожесточенной борьбе на льду?

То, что на льду совсем еще юные хоккеисты выдает только рост мальчишек. Сама игра ожесточенная и беспощадная. Одиннадцатилетние спортсмены всухую разбивают своих главных соперников. И только к концу третьего периода детскому составу «Адмирала» удается вырвать единственную шайбу у матерого «Полюса». 15:1.

Андрей Маренников, ассистент капитана ХК «Полюс»: «Адмирал» — наши конкуренты. Важный матч для нас был. Тренер нас похвалит, мы выполнили сегодняшнюю установку: отыграли в пас, откаты отработали».

К хоккеистам удается пробраться только после оглушительного сигнала — мачт завершился. Во время игры посторонних не пускают даже на скамейку — плохая примета. Да и страсти там кипят нешуточные.

Сами тренеры переживают и болеют за свою команду изо всех сил. Эмоции вырываются с криком, но и хвалить вовремя не забывают.

Олег Воробьев, тренер команды «Восток», с. Чугуевка: «Никаких поблажек, хоккей — настоящий мужской спорт, должны воспитываться сразу».

Команда «Восток» из села Чугуевка всегда просит играть с городскими — уровень выше. Вот и в этот раз ребята обыграли соперников из Уссурийска.

- Чем этот матч запомнился вам больше всего?

- Сухим счетом. Победой, победой, победой.

Главные болельщики юношеского турнира — родители хоккеистов. Наталья Петровская — мама капитана команды «Восток» — весь матч снимала на мобильный телефон. Эта победа сохранится в ее памяти надолго.

Наталья Петровская, жительница с. Чугуевка: «Если честно, я раньше даже не понимала эту игру, а теперь хоккей для меня — это жизнь, я спортивная мама, везде со своим сыном».

Два дня игры проходили одна за другой. Победителей определили по количеству набранных за турнир очков в двух номинациях. Среди команд, имеющих крытые катки, первое место заняла владивостокская команда «Полюс 2006». Из тех, кто тренируется под открытым небом, победу одержали юные хоккеисты из Тавричанки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]