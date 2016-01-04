Приморец попался на угоне автовышки

В полицию Находки с заявлением обратился предприниматель. Он рассказал, что от гаражных боксов на улице Рыбацкой похищена принадлежащая ему автовышка «Исузду Эльф». Похищенная спецтехника была обнаружена на одной из улиц Находки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего мужчину. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Установлено, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

В следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в крупном размере).

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]