Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:55
  0

Несколько машин столкнулись на трассе в Приморье

Несколько машин столкнулись на трассе в Приморье

Фото: dps_control

В районе Раздольного произошло массовое ДТП, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control. На трассе столкнулось пять автомобилей.

На видео, присланном очевидцем, можно заметить, что трассу занесло снегом, на дороге гололед.

Видео - dpscontrol.


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря