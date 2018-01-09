Несколько машин столкнулись на трассе в Приморье

В районе Раздольного произошло массовое ДТП, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control. На трассе столкнулось пять автомобилей.

На видео, присланном очевидцем, можно заметить, что трассу занесло снегом, на дороге гололед.

Видео - dpscontrol.

Публикация от Dpscontrol.ru (@dpscontrol) Янв 8, 2018 at 5:54 PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]