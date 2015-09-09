Попасть с Эгершельда на проспект 100-летия Владивостока можно будет без пробок

Как сообщили «Вестям: Приморье» в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, подрядная организация «Альянс-Строй ДВ» выполняет отсыпку дороги песчано-щебеночной смесью С5 толщиной 12 сантиметров. К настоящему моменту отсыпано 1 500 кубометров смеси из 1 700. После завершения этого вида работ на объект выйдет грейдер и дорожный виброкаток для уплотнения песчано-щебеночной смеси. Завершить работы подрядная организация должна к концу февраля 2018 года.



Кроме того, параллельно с производством работ решается вопрос организации проезда автотранспорта через железнодорожный переезд в районе нефтебазы. Это позволит автомобилистам, двигающимся с Эгершельда и центральной части города, минуя загруженные транспортом основные артерии, выехать на проспект 100-летия Владивостока в районе стадиона «Строитель».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]