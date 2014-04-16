В поселке Артемовский полностью сгорел храм

В Приморье в ночь на 23 ноября 2017 года полностью сгорел храм Благовещения Божией Матери в поселке Артемовский. Уничтожена кровля, при тушении огня залиты утварь и иконы. Помещение храма теперь не может эксплуатироваться.

Всех неравнодушных просят помочь. Реквизиты для пожертвований приходу Благовещения Божией Матери:

Получатель: Религиозная организация «Владивостокская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

ИНН 2536031981

р/с 40703810700000167603

Банк ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток,

БИК 040507795, к/с 30101810800000000795

690091 г. Владивосток, ул. Пологая, 65.

Назначение платежа: «Помощь пострадавшим от пожара».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]