В поселке Артемовский полностью сгорел храм
В Приморье в ночь на 23 ноября 2017 года полностью сгорел храм Благовещения Божией Матери в поселке Артемовский. Уничтожена кровля, при тушении огня залиты утварь и иконы. Помещение храма теперь не может эксплуатироваться.
Всех неравнодушных просят помочь. Реквизиты для пожертвований приходу Благовещения Божией Матери:
Получатель: Религиозная организация «Владивостокская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
ИНН 2536031981
р/с 40703810700000167603
Банк ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток,
БИК 040507795, к/с 30101810800000000795
690091 г. Владивосток, ул. Пологая, 65.
Назначение платежа: «Помощь пострадавшим от пожара».
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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