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Вчера, 15:13
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Анонс на 10 января

10 января в 10.00 во Владивостоке в СК «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) – чемпионат и первенство ДФО по боксу.

10 января в 18.30 в приморском академическом драмтеатре имени М. Горького (Светланская, 49) – мелодрама-детектив в двух действиях  по пьесе В. Павлова «Русская рулетка (женский вариант).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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