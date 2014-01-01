Анонс на 10 января
10 января в 10.00 во Владивостоке в СК «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) – чемпионат и первенство ДФО по боксу.
10 января в 18.30 в приморском академическом драмтеатре имени М. Горького (Светланская, 49) – мелодрама-детектив в двух действиях по пьесе В. Павлова «Русская рулетка (женский вариант).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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