Анонс на 10 января

10 января в 10.00 во Владивостоке в СК «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) – чемпионат и первенство ДФО по боксу.

10 января в 18.30 в приморском академическом драмтеатре имени М. Горького (Светланская, 49) – мелодрама-детектив в двух действиях по пьесе В. Павлова «Русская рулетка (женский вариант).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]