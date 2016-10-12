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Вчера, 15:19
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«Лермонтовский ГОК» получил из краевого бюджета 250 млн рублей на восстановление производства

«Лермонтовский ГОК» получил из краевого бюджета 250 млн рублей на восстановление производства

Фото: Администрация ПК

«Лермонтовский ГОК» в посёлке Светлогорье отгрузил третий вагон стопроцентного вольфрамового концентрата. Всего с момента запуска производства – начала ноября прошлого года – предприятие отгрузило заказчикам более 73 тонн продукции.

По словам директора «Лермонтовского ГОКа» Юрия Данилова, до конца января комбинат планирует отгрузить еще один вагон объемом 24,5 тонны. После этого предприятие приостановит работу для того, чтобы установить и наладить новое оборудование.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте промышленности Приморского края, в прошлом году предприятие получило субсидию из регионального бюджета – 250 миллионов рублей на восстановление производственной деятельности. На эти средства было закуплено новое оборудование и расходные материалы. Часть оборудования уже установлена в цехах комбината, остальное поступило в Светлогорье в начале января.

«В феврале мы на два месяца остановим работу, чтобы демонтировать старое оборудование, установить новое и наладить его. После этого возобновим работу», – сообщил Юрий Данилов.

Стоит отметить, что сегодня предприятие стабильно обеспечено заказами и на 2018 год. Заказчиком является российское ЗАО «Компания «Вольфрам». Комбинат уже получает средства за проданную продукцию. Сейчас на предприятии трудятся 250 человек.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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