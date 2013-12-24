«Вести: Приморье»: Во Владивостоке идет проверка по факту пожара, уничтожившего автосервис
Во Владивостоке идет проверка по факту сильного пожара. На Военном шоссе пять часов пожарные тушили автосервис. Огонь уничтожил 11 машин, пострадали стоящие рядом гаражи и припаркованные автомобили. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Подробности ЧП расскажем в вечерних выпусках программы «Вести: Приморье».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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