Во Владивостоке в районе Некрасовской запретят парковку

Возле здания Тихоокеанского государственного медицинского университета, расположенного на Океанском проспекте, 165, в районе остановки общественного транспорта «Некрасовская», ограничат остановку и стоянку автомобилей. Соответствующие дорожные знаки здесь планируется установить в конце января.

Как рассказали «Вестям: Приморье» в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, вместе со знаком 3.27 «Остановка запрещена» появится еще и табличка дополнительной информационной 8.24 «Работает эвакуатор».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]