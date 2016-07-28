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Вчера, 16:07
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Во Владивостоке в районе Некрасовской запретят парковку

Во Владивостоке в районе Некрасовской запретят парковку

Фото: Администрация г. Владивостока

Возле здания Тихоокеанского государственного медицинского университета, расположенного на Океанском проспекте, 165, в районе остановки общественного транспорта «Некрасовская», ограничат остановку и стоянку автомобилей. Соответствующие дорожные знаки здесь планируется установить в конце января.

Как рассказали «Вестям: Приморье» в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, вместе со знаком 3.27 «Остановка запрещена» появится еще и табличка дополнительной информационной 8.24 «Работает эвакуатор».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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