Во Владивостоке в районе Некрасовской запретят парковку
Возле здания Тихоокеанского государственного медицинского университета, расположенного на Океанском проспекте, 165, в районе остановки общественного транспорта «Некрасовская», ограничат остановку и стоянку автомобилей. Соответствующие дорожные знаки здесь планируется установить в конце января.
Как рассказали «Вестям: Приморье» в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, вместе со знаком 3.27 «Остановка запрещена» появится еще и табличка дополнительной информационной 8.24 «Работает эвакуатор».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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