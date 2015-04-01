Власти Уссурийска рассказали, какие дороги округа отремонтируют в новом году

На ремонт автомобильных дорог, инженерных сооружений и съездов с них будет направлено почти 90 млн рублей. В перечень дорожных объектов, подлежащих ремонту, в первую очередь, были включены улицы, пострадавшие во время августовского наводнения. Это мостовое сооружение на ул. Урицкого, 71 – ул. 2-я Шахтерская, 2, а также участок улицы Урицкого от дома № 1 до дома № 71.

Как сообщили, в пресс-службе администрации УГО, ремонт дорожного полотна будет произведен также на ул. Общественной от ул. Локомотивной до автобусной остановки, на ул. Мебельной от ул. Угловой до Владивостокского шоссе, на ул. Суворова от ул. Полушкина, 127 до ул. Воровского, с обустройством тротуара на четной стороне. В Новоникольске будет обустроен переулок Сиреневый от ул. Колхозной до ул. Советской.

«Совершенствование дорожной сети, ее модернизация, являются одним из стратегических приоритетов. Отрадно, что за последнее время автопарк дорожного хозяйства пополнился передовой специализированной техникой и механизмами, благодаря чему значительно сократились сроки ремонта существующих и строительство новых трасс», – отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин в одном из своих выступлений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]