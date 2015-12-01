1 января стало рекордным по числу пьяных водителей в Приморье
С 1 по 8 января сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 155 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 145 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. Семеро правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Наибольшее число любителей «пьяной» езды выявлено 1 января.
В период праздничных дней на территории региона зарегистрировано 5 ДТП с участием нетрезвых автомобилистов, в двух случаях пострадали люди. Автоаварии произошли в Находкинском городском округе и Надеждинском районе. Медицинская помощь оказана 60-летнему мужчине и 33-летней женщине. Погибших нет.
Так, 8 января на застывшем озере Надеждинского района нетрезвый водитель автомобиля «Митсубиси Паджеро Мини» сбил женщину, она получила травмы головы и плеча. В отношении 49-летнего водителя составлен административный материал по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.
Телефоны:
102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.
102: г. Фокино, Спасский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.
112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пограничный, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы, г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.
120: г. Большой Камень.
Неравнодушие и бдительность всех участников дорожного движения заставят нарушителей закона задуматься о том, что на проезжей части их могут заметить не только сотрудники Госавтоинспекции, но и простые граждане, которым не безразлична безопасность на дорогах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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