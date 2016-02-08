Прошедший циклон вызвал умеренные осадки практически по всему краю. Больше всего выпало в Тернейском, Чугуевском и Ольгинском районах — до 14 мм, что соответствует норме двух декад. Сейчас циклон ушел в сторону Сахалина, и все Приморье готовится к холодам.

Штормовое предупреждение пока еще действует для восточных и северо-восточных районов края. На всем побережье от Находки до мыса Золотой задул северо-западный ветер с порывами до 26 метров в секунду. Тем, кто в море, придется нелегко: у северных берегов Приморья ожидаются 6-метровые волны. Синоптики предупреждают: в ближайшее дни на всем протяжении береговой линии коэффициент жесткости погоды будет увеличивать силу морозов.

Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета: «В северных районах края до - 30 градусов, а общий фон по краю от - 18 до - 28. В дальнейшем заток холодного воздуха продолжится и до - 34 дойдет. На юге похолодает до 20 мороза в утренние часы при сильном ветре».

В центральных и восточных районах снег идет лишь местами. Специалисты говорят, большие сугробы возможны только на севере, северо-востоке Приморья. Планируется, что уже в скоро будет полностью восстановлено движение междугородних автобусов и возобновятся вылеты малой авиации. Но в краевом управлении МЧС приморцам советуют сохранять осторожность.

Игорь Сарана, врио начальника Главного управления МЧС по Приморскому краю: «Сохраняется неблагоприятный прогноз по осадкам — до 20 мм, и сильный ветер. МЧС категорически не рекомендует рыбакам выходить на лед, жителям центральных и восточных районов края, по возможности, не выезжать на дороги».

Народные приметы говорят: усиление морозов на Степанов день обещает холодную неделю. Синоптики подтверждают: холодный фронт уже над Приморьем и отступит только к выходным. А вот ждать ли привычных крещенских морозов, станет известно уже через неделю.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]