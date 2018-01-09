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На железнодорожном переезде ст. Арсеньев произошло ДТП

На железнодорожном переезде ст. Арсеньев произошло ДТП

Фото: ОАО «РЖД» (Владивосток)

9 января на железнодорожном переезде ст. Арсеньев (Владивостокский регион Дальневосточной железной дороги) водитель ВАЗ-2106 1965 г.р. выехал на железнодорожный переезд при запрещающих сигналах переездной сигнализации перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» (Владивосток).

В результате происшествия никто не пострадал.

Водитель покинул место ДТП, но позже вернулся и объяснил произошедшее собственной невнимательностью.

На график движения поездов ДТП не повлияло. На месте происшествия работает дорожная комиссия.

Напомним, что это – уже второе ДТП на переездах Приморья с начала 2018 года. Так, 4 января на железнодорожном переезде перегона Дальнереченск-2 – Эбергард водитель легкового автомобиля Toyota Mark II выехал на железнодорожный переезд при запрещающих сигналах переездной сигнализации в момент прохождения порожнего грузового поезда и столкнулся с 3-й секцией локомотива. В результате ДТП водитель автомобиля погиб.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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