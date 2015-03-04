Владивосток прославился на всю страну... своей архитектурой. Один из торговых центров города вошел в список самых некрасивых зданий России. К современной застройке есть претензии и у приморцев. Дурной вкус или архитектурный абстракционизм — разбирались наши корреспонденты.

В окружении уличного фаст-фуда, глотая выхлоп общественного транспорта, этот торговый центр живет обычной урбанистической жизнью. Даже не подозревая, что прославился на всю страну. Только вот популярность сомнительная. Комплекс попал в десятку самых уродливых зданий России по версии одного из зарубежных интернет-ресурсов. Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток — их нелепые архитектурные проекты заставят вас плакать, обещают авторы топ-листа. Мнения самих приморцев на этот счет разделились.

- Похож на амбразуру, не хватает только пулемета!

- У современной архитектуры сомнительный дизайн...

- Такое отдельное здание, само по себе, но не думаю, что все так ужасно.

- Это все убогое и это все убогое!

Современный торговый центр и автобусный узел пришли на смену любимого владивостокцами сквера со знаменитыми слониками. И таких потерянных парков сегодня во Владивостоке десятки.

- Мы решили провести опрос и составить свой список самых некрасивых зданий Владивостока. По мнению жителей, вид города портят не только своевременные стеклянные «коробки», но и оставшийся частный сектор, зависшие долгострои и даже здания с историей. Впрочем, лидеры опроса — торговые и бизнес-центры: «Фреш плаза», «Кловер Хаус». Ну, а самым большим разочарованием градостроительства владивостокцы признали ТК «Центральный».

Кстати, современный неудержимый полет фантазии в градостроительстве не одобряют даже специалисты.

Павел Казанцев, профессор, член Союза архитекторов России: «Это мое частное мнение. Но то, что построено в 2000-х — ни одно здание не вписывается. Заказчику нужны метры и прибыль. Вопрос к архитекторам. Видимо, они сегодня стараются быстрее и с меньшими усилиями получить нужный результат».

Еще в конце 2017-го на общественных слушаниях жители буквально отвоевывали у каменных джунглей зеленый город и исторический Владивосток. Власти пообещали, что прислушаются к пожеланиям приморцев. Насколько, станет известно в этом году. Новый генплан окончательно одобрят в ближайшие полгода.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]