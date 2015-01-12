Самой кассовой картиной новогодних каникул стала «Движение вверх» о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпийских играх 1972 г. К вечеру 8 января фильм собрал в российских кинотеатрах 1,3 млрд руб. Это пятый результат среди отечественных фильмов за всю историю проката. С какими эмоциями выходят зрители, и почему стоит заглянуть в кинозал тем, кто не успел в праздники?

Три секунды, изменившие ход истории. Соперник — баскетбольная команда США — впервые повержен за 36 лет. Победа сборной СССР на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 года.

Каким был путь к Олимпийскому золоту, как собирался золотой состав из русских, украинцев, грузин, белорусов, литовцев. Исторический фильм Антона Мегердичева «Движение вверх» — о легендарной победе. Прежде чем воссоздать ее на широком экране, режиссер признался нашим коллегам, радиоведущим ВГТРК, посмотрел исторический матч тысячи раз.

Антон Мегердичев, режиссер фильма «Движение вверх»: «На протяжении года мы приезжали в зал и смотрели, как выполняется тот или иной баскетбольный прием. Мы хотели показать матч, показать его таким образом, чтобы человек даже далекий от спорта — он почувствовал себя одним из этих игроков. Почувствовал в финале олимпийского сражения, понял, почему люди ради этого кладут жизнь».

Для съемок собрали две сборных — профессиональных спортсменов и команду актеров. Все для того, чтобы показать баскетбол высокого уровня. Приморский зритель филигранную работу съемочной группы уже оценил.

Фильм рассказывает и о прессинге, с которым столкнулись баскетболисты СССР. Спортсменам сегодняшних дней, в преддверии Олимпиады в Корее, ситуация знакома. Как и в далеком '72-ом они ждут особую поддержку российских болельщиков.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]