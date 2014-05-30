В Приморье идет сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост главы государства

Приморье вместе со всей страной начало сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост главы государства. Выборы президента России состоятся 18 марта. Кандидатам, которые выразили желание баллотироваться без партийной принадлежности, по закону нужно собрать не менее 300 тысяч подписей от горожан по всей стране. Где можно поддержать кандидата в президенты?

Официально сбор подписей начался еще 5 января. За эти дни в Приморье удалось собрать более 2 тысяч голосов. Штабы, где можно поддержать Владимира Путина как кандидата в президенты, откроются в крупных городах края: Владивосток, Уссурийск, Находка и Арсеньев. А в отдаленных уголках будут работать волонтеры.

Татьяна Курлеева, доверенное лицо Владимира Путина: «Эта работа будет проходить на предприятиях, потому что тот, кто является доверенным лицом Владимира Путина, может позволить себе ходить по предприятиям и проводить агитационную деятельность».

Сбор подписей — это второй этап процедуры самовыдвижения в президенты страны. Ему предшествовало собрание инициативной группы избирателей. Оно прошло в Москве в конце прошлого года. Более 650 человек — политиков, деятелей культуры и науки, общественников и спортсменов — поддержали выдвижение Владимира Путина на пост главы государства. В число инициативных избирателей вошли и двое приморцев — это доктор юридических наук и профессор Дальневосточного университета — Владимир Курилов и призер Олимпийских игр — Иван Штыль.

Владимир Курилов, профессор ДВФУ, доктор юридических наук: «Мы не общаемся ни с какими политическими партиями, мы выступаем как граждане нашей страны, жители Приморского края. Для того, чтобы продвинуть то политическое решение, которое мы считаем правильными».

В каждом регионе страны необходимо собрать не менее 7,5 тысяч голосов до 31 января. Кстати, чтобы поставить свою подпись под согласием на выдвижение определенного кандидата, вам обязательно понадобится паспорт. Тем временем, свою кандидатуру на пост президента России уже выдвинули Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Борис Титов и Ксения Собчак. Все они идут на выборы от парламентских партий, поэтому по закону им собирать подписи от граждан не нужно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]