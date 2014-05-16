Опасные гвоздики из Эквадора прибыли во Владивосток

Специалисты Россельхознадзора в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля за поступающей растительной продукцией выявили опасную партию цветов из Эквадора. Часть гвоздик была заражена карантинным для Российской Федерации вредителем растений — западным цветочным трипсом.

Цветы поступили во Владивосток авиатранспортом из Москвы.

В настоящее время 25 зараженных срезов гвоздик уничтожено, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]