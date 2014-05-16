Опасные гвоздики из Эквадора прибыли во Владивосток
Специалисты Россельхознадзора в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля за поступающей растительной продукцией выявили опасную партию цветов из Эквадора. Часть гвоздик была заражена карантинным для Российской Федерации вредителем растений — западным цветочным трипсом.
Цветы поступили во Владивосток авиатранспортом из Москвы.
В настоящее время 25 зараженных срезов гвоздик уничтожено, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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