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Опасные гвоздики из Эквадора прибыли во Владивосток

Опасные гвоздики из Эквадора прибыли во Владивосток

Фото: РИАМО

Специалисты Россельхознадзора в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля за поступающей растительной продукцией выявили опасную партию цветов из Эквадора. Часть гвоздик была заражена карантинным для Российской Федерации вредителем растений — западным цветочным трипсом.

Цветы поступили во Владивосток авиатранспортом из Москвы.

В настоящее время 25 зараженных срезов гвоздик уничтожено, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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