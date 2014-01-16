Прокуратура проверяет факт нападения леопарда на ребенка в Приморье

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на старшего помощника прокурора края Елену Телегину, прокуратура проводит проверку по факту нападения леопарда на маленького ребенка, произошедшего в зоопарке в Борисовке. Ребенок получил травмы.

По данному факту Уссурийская городская прокуратура организовала проверку с выездом на место случившегося.

В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка тому, насколько принятые руководством зоопарка меры безопасности соответствуют действующего законодательству, в том числе правилам техники безопасности и производственной санитарии. В частности, будут проверены защитные устройства, отделяющие посетителей от животных, на предмет надежности.

Вот что сообщила директор зоопарка «Чудесный» Екатерина Зотова: «Мы, конечно, всем коллективом очень переживаем за ребеночка, очень жалко. Даже не можем сказать, почему произошла такая ситуация. Такой спокойный леопард, вообще спокойный. И у нас дети, и он вырос среди детей. Люди рассказали, что ребенок шел нацеленно кормить котенка с ведерочка, и в этот момент, кто был, неизвестно. Мы ребеночку вызвали скорую и первую помощь оказали».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]