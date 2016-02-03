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Спасатель «Атлас» отвел аварийное судно «Порт Мэй» в Южную Корею

Спасатель «Атлас» отвел аварийное судно «Порт Мэй» в Южную Корею

Фото: morspas.com

Аварийное судно «Порт Мэй», порт приписки Восточный, отбуксировано в Южную Корею.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Морскую спасательную службу Росморречфлота, спасательный буксир «Атлас» вел аварийный сухогруз с металлоломом из Охотского моря в морской порт Пхохан (Республика Корея). Буксировка проходила с 18 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. Аварийно-спасательная операция успешно завершена.

На борту находится 2260,6 тонн металлолома. «Порт Мэй» до сих пор находится в южнокорейском порту.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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