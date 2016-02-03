Спасатель «Атлас» отвел аварийное судно «Порт Мэй» в Южную Корею
Аварийное судно «Порт Мэй», порт приписки Восточный, отбуксировано в Южную Корею.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Морскую спасательную службу Росморречфлота, спасательный буксир «Атлас» вел аварийный сухогруз с металлоломом из Охотского моря в морской порт Пхохан (Республика Корея). Буксировка проходила с 18 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. Аварийно-спасательная операция успешно завершена.
На борту находится 2260,6 тонн металлолома. «Порт Мэй» до сих пор находится в южнокорейском порту.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
29.12.2017 Аварийный владивостокский танкер буксируют в сахалинский порт на ремонт
-
30.11.2017 Горевшее судно «Иман» зашло во Владивосток
-
22.08.2017 Приморский буксир отвел японское судно в порт Хатинохэ
-
31.10.2016 Танкер "Павино" с поломанным главным двигателем буксируют в сахалинский порт Корсаков
-
30.10.2016 Спасательное судно "Атлас" отбуксирует аварийный владивостокский танкер "Павино" в Корсаков
-
03.02.2016 Траулер "Спарта", обездвиженный из-за поломки двигателя, буксируют в порт Приморья
Добавить комментарий