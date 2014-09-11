Многолетняя борьба за нормальные условия жизни. Несколько приморских пенсионерок 12 лет подряд как на линии фронта с управляющими компаниями. Счета за ремонт и содержание подъезда им выставляют ежемесячно, а проблем только больше.

Красным днем календаря стал для жителей дома № 7 по улице Семёновской день 17 октября 2005 года. Загорелся электрощит. Дым быстро поднялся по этажам. Люди чудом не задохнулись. С тех пор 12 лет они добиваются ремонта в подъезде. Начали с элементарного.

Анна Жерносекова, жительница дома: «Я три года судилась насчет бойлера горячей воды — обрезали. И приехал Шувалов, меня вызвали в краевой суд, и вернули бойлер. И пять лет нам по пять месяцев не дают воду. Здесь уже стариков столько умерло за это время, они что, не хотели помыться!?»

Восстанавливать подъезд управляющая компания не стала. Ее успела сменить другая. И, казалось, борьба за ремонт вот-вот закончится. К саммиту АТЭС, в 2012-ом, дом, пострадавший от пожара и признанный историческим наследием, одели в леса. Починили фасад и крышу, а про площадки на этажах забыли.

Ольга Зверева, жительница дома: «Я ни разу не видела, чтобы здесь касалась какой-то стены хотя бы кисточка. Сначала это была УК «Эгершельд», теперь УК «Центральная». Плачу каждый месяц более тысячи рублей, берут с нас ОДН».

К МУП «Центральный» дом перешел в апреле 16-го года. С тех пор собственники помещений оплатили 60 тысяч рублей на текущий ремонт, которого так и не было. Однако сказать, что новая управляющая компания ничего не делает, тоже нельзя. 110 тысяч потратили на ремонт инженерных сетей и перекрытия потолка в подъезде.

Виктор Черных, исполняющий обязанности директора МУПВ «Центральный»: «Дом взят с нулевым балансом. Для того, чтобы провести текущий ремонт жильцы должны, согласно Жилищного кодекса, 44 статьи, провести общее собрание и принять решение по источнику финансирования. И мы выполним их волю. В договоре у меня прописано четко: на ремонт с квадратного метра 0,7 копеек. За такие деньги сделать это невозможно».

За разбитыми окнами зима 2018-го. Пенсионерки с улицы Семеновской, 7 продолжают бороться за ремонт. Но и денег они вряд ли наберут с такими тарифами и самих квартир здесь немного. Помочь людям мог бы только Фонд капремонта. Вопрос в том, возьмутся ли коммунальщики за дом со статусом исторического наследия.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]