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Вчера, 15:35
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Во Владивостоке восстанавливают надземный переход в районе Некрасовского путепровода

Во Владивостоке восстанавливают надземный переход в районе Некрасовского путепровода

Фото: Администрация г. Владивостока

Во Владивостоке на проспекте 100-летия в районе Некрасовского путепровода началось восстановление лестничного схода надземного пешеходного перехода, который был разрушен в результате ДТП 24 декабря 2017 года.

После ДТП администрация Владивостока привлекла экспертную организацию, которая провела обследование конструкций перехода на возможность его дальнейшей эксплуатации, определила объем работ и предварительную стоимость восстановления лестницы.

В настоящее время на объекте выставлено ограждение, ведутся земляные работы и демонтаж разрушенной опоры. Подрядная организация восстановит бетонную опору, консоли, на которые опираются лестничные марши, монолитные ступени и пешеходное ограждение. Кроме того, в ходе восстановления надземного перехода будет выполнен ряд профилактических работ на существующих конструкциях.

Деньги на восстановление лестничного схода выделены из городского бюджета. Однако после определения окончательной цены ремонта, сумма частично будет взыскана с виновника ДТП.

«Виновнику аварии будет предъявлена только сумма на проведение работ по восстановлению конструкций, повреждённых в результате ДТП. Работы по укреплению и текущему ремонту конструкций, которые мы выполним дополнительно, в сумму ущерба включены не будут», - рассказал «Вестям: Приморье» Леонид Вильчинский.

Завершить комплекс работ планируется к концу февраля 2018 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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