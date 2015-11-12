Приход Благовещения Божией Матери лишился своей святыни — храма. Видеорепортаж Андрея Мозгового
ЧП в поселке Артемовский. Перед Новым годом приход Благовещения Божией Матери лишился своей святыни — храма. Что это: небрежное обращение с огнем или злостное преступление?
Не так давно эта церковь сверкала окладами икон. Главный лик среди них — Благовещение Божией матери, чье имя и носил небольшой приход. Теперь лишь почерневшая утварь напоминает о том, что именно здесь прихожане обращались к Богу.
Отец Виталий, настоятель храма Благовещения Божией Матери: «Нас посетила такая беда, храм наш сгорел, практически всего мы лишились. Труды наши остается только вспоминать с теплотой. Потому что каждый человек вносил какую-то долю своего сердца».
Поджог — этот факт уже озвучили эксперты пожарной службы. Чем руководствовались злоумышленники, сейчас устанавливает следствие. От огня пострадала большая часть имущества прихода. И лишь икона Благовещения Божией Матери осталась невредима. Ее заслонил от пламени и воды упавший натяжной потолок.
Отец Виталий, настоятель храма Благовещения Божией Матери: «Может нам господь такую весточку послал о том, что он с нами, хранит нас и поможет нам в дальнейшем, в нашем стремлении воздвигнуть храм».
Прихожане Артемовского городского округа подали прошение ко Владыке Владивостокскому и Приморскому Вениамину и обратились к главе региона, Андрею Тарасенко, с просьбой о небольшом участке земли под строительство нового храма. Дело в том, что место, где стояла сгоревшая церковь, не принадлежит владивостокской епархии. Подписи под документом поставили уже более полутысячи человек.
Сталина Шпак, прихожанка храма, житель п. Артёмовский: «Необходим для души обязательно. У нас много желающих попасть в храм, и ходило много. Но, видите, как нас обидели».
Аделина Сердюкова, прихожанка храма, житель п. Кневичи: «Вы не смотрите, что нас здесь так мало. Просто так раз, а так очень много. Мы подписи собирали, очень много людей отзываются! Нужно, даже очень нужно».
Но и не дожидаясь реакции епархии и помощи властей, люди сами собирают средства на новый храм. И надеются, что там икона Благовещения Божией Матери будет в полной безопасности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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