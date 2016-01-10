Анонс на 11 января
11 января на сайте администрации Приморского края с 12.00 до 13.00 пройдет онлайн-конференция, на которой приморцам расскажут, как защитить свой иммунитет от простуды, что необходимо делать и чего делать ни в коем случае нельзя при гриппе и ОРВИ. В онлайн-конференции примут участие начальник отдела эпидемиологического надзора территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Валентина Воронок, заведующая инфекционным отделением Краевой клинической больницы №2 Ольга Дадалова и специалист отдела организации помощи взрослому населению департамента здравоохранения Ирина Повиличенко.
11 января г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Барыс» Астана. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.
11—14 января Спасский р-н. Открытое Первенство Приморского края по лыжным гонкам, личное.
11 января — Международный день «спасибо».
11 января — День заповедников и национальных парков России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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