Интегрированная игорная зона «Приморье» начинает разрастаться. Сейчас подготовительные работы ведет камбоджийская компания «Нага корпорэйшн». Инвесторы планируют возвести во Владивостоке аквапарк, казино и гостиницу.

Создатель знаменитых казино в Камбоджи и Макао начал возведение владивостокского филиала. Через два года здесь появится аквапарк, гостиничный комплекс, бассейны, торговые центры и, конечно, казино.

Константин Шестаков, директор департамента туризма Приморского края: «Как и обещал заказчик, как и обещал инвестор, они работы не останавливают в том числе и в зимнее время, сейчас они продолжают работу по укладке свайного поля».

Другой развлекательный комплекс и казино «Селена» строят совсем рядом. Сейчас российская группа компаний «Даймонд Форчун Холдингс Прим» готовится к закладке фундамента. Одновременно активную работу ведут в лесу. Здесь проложат дорогу к будущей «Селене».

Пока что вот так, вручную, бензопилой рабочие прорубают дорогу к новым объектам игорной зоны Приморья. Активное строительство новых казино еще не началось, однако маршрут сделает возможным проезд спецтехники. А значит — застройка пойдет быстрее.

Почти 1,5 километра дороги свяжут девять инвестиционных объектов, которые превратятся в развлекательные комплексы. Сейчас рабочим предстоит вырубить более шести гектаров тайги.

Игорь Трофимов, временно исполняющий обязанности генерального директора АО «Корпорация развития Приморского края»: «Вырубка закончится в течение двух недель. Вырубать они будут еще около трех рабочих дней — делается это достаточно быстро. Дальше начнется выкорчевывание пней, сортировка деревьев».

Всего за 2018-й будет построено 10 километров дороги. Это половина от общего объема работ по строительству инфраструктуры по программе развития игорной зоны до 2022-го года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]