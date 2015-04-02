Интегрированная игорная зона «Приморье» пополнится новыми казино. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
Интегрированная игорная зона «Приморье» начинает разрастаться. Сейчас подготовительные работы ведет камбоджийская компания «Нага корпорэйшн». Инвесторы планируют возвести во Владивостоке аквапарк, казино и гостиницу.
Создатель знаменитых казино в Камбоджи и Макао начал возведение владивостокского филиала. Через два года здесь появится аквапарк, гостиничный комплекс, бассейны, торговые центры и, конечно, казино.
Константин Шестаков, директор департамента туризма Приморского края: «Как и обещал заказчик, как и обещал инвестор, они работы не останавливают в том числе и в зимнее время, сейчас они продолжают работу по укладке свайного поля».
Другой развлекательный комплекс и казино «Селена» строят совсем рядом. Сейчас российская группа компаний «Даймонд Форчун Холдингс Прим» готовится к закладке фундамента. Одновременно активную работу ведут в лесу. Здесь проложат дорогу к будущей «Селене».
Пока что вот так, вручную, бензопилой рабочие прорубают дорогу к новым объектам игорной зоны Приморья. Активное строительство новых казино еще не началось, однако маршрут сделает возможным проезд спецтехники. А значит — застройка пойдет быстрее.
Почти 1,5 километра дороги свяжут девять инвестиционных объектов, которые превратятся в развлекательные комплексы. Сейчас рабочим предстоит вырубить более шести гектаров тайги.
Игорь Трофимов, временно исполняющий обязанности генерального директора АО «Корпорация развития Приморского края»: «Вырубка закончится в течение двух недель. Вырубать они будут еще около трех рабочих дней — делается это достаточно быстро. Дальше начнется выкорчевывание пней, сортировка деревьев».
Всего за 2018-й будет построено 10 километров дороги. Это половина от общего объема работ по строительству инфраструктуры по программе развития игорной зоны до 2022-го года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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