Во Владивостоке встретились сильнейшие бадминтонисты. Видеорепортаж Елены Ритус и Виктории Фоменко
Приморские мастера ракетки и волана уже провели отбор на новый сезон. На краевой чемпионат съехались сильнейшие бадминтонисты. Они разыграли медали в пяти разрядах — мужской и женской парах, одиночках и в смешанной паре.
Чемпионат Приморского края — ответственный турнир. Это проверка не только спортсменов, но и их наставников — чему они научили своих воспитанников.
Сергей Лунев, тренер Приморского училища олимпийского резерва: «Стараемся увидеть от своих учеников то, что мы работали на тренировке, чтобы они здесь это показали. Задачи самые высокие: как можно ближе к первому месту. Самое главное — бороться, биться, стараться показывать борьбу на площадке, ну и слушать тренера».
Сергей Сирант — безоговорочный фаворит в мужской одиночке. В прошлом году он пополнил коллекцию личных наград золотыми медалями с чемпионата и Кубка России и международного турнира «Рашэн оупэн» во Владивостоке. Для него краевой чемпионат, скорее, смотр подрастающих конкурентов.
Сергей Сирант, участник соревнований, чемпион России: «Во-первых, это проверка молодых спортсменов, как они готовы соперничать, посмотреть на их боевой дух, потому что есть спортсмены, которые заведомо выходят на проигрыш, а есть такие молодые ребята, которые борются до конца».
Две золотые медали — в женской одиночке и паре — стали итогом выступлений для Дарьи Радченко. 17-летняя спортсменка не уступает лидерство взрослым соперницам, причем не только на краевом, но и на российском уровне.
Дарья Радченко, участница соревнований, победительница Первенства России: «Каждый турнир тяжелый, есть соперники, которые тоже хорошо играют. Каждый турнир нужно настраиваться психологически и подготавливаться на каждую игру».
Приморская школа бадминтона — одна из сильнейших в стране. В этом году в составы юниорской и взрослой сборных России вошли десять приморских спортсменов. Им предстоит защищать честь региона на всероссийских и международных турнирах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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