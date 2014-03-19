Приморские мастера ракетки и волана уже провели отбор на новый сезон. На краевой чемпионат съехались сильнейшие бадминтонисты. Они разыграли медали в пяти разрядах — мужской и женской парах, одиночках и в смешанной паре.

Чемпионат Приморского края — ответственный турнир. Это проверка не только спортсменов, но и их наставников — чему они научили своих воспитанников.

Сергей Лунев, тренер Приморского училища олимпийского резерва: «Стараемся увидеть от своих учеников то, что мы работали на тренировке, чтобы они здесь это показали. Задачи самые высокие: как можно ближе к первому месту. Самое главное — бороться, биться, стараться показывать борьбу на площадке, ну и слушать тренера».

Сергей Сирант — безоговорочный фаворит в мужской одиночке. В прошлом году он пополнил коллекцию личных наград золотыми медалями с чемпионата и Кубка России и международного турнира «Рашэн оупэн» во Владивостоке. Для него краевой чемпионат, скорее, смотр подрастающих конкурентов.

Сергей Сирант, участник соревнований, чемпион России: «Во-первых, это проверка молодых спортсменов, как они готовы соперничать, посмотреть на их боевой дух, потому что есть спортсмены, которые заведомо выходят на проигрыш, а есть такие молодые ребята, которые борются до конца».

Две золотые медали — в женской одиночке и паре — стали итогом выступлений для Дарьи Радченко. 17-летняя спортсменка не уступает лидерство взрослым соперницам, причем не только на краевом, но и на российском уровне.

Дарья Радченко, участница соревнований, победительница Первенства России: «Каждый турнир тяжелый, есть соперники, которые тоже хорошо играют. Каждый турнир нужно настраиваться психологически и подготавливаться на каждую игру».

Приморская школа бадминтона — одна из сильнейших в стране. В этом году в составы юниорской и взрослой сборных России вошли десять приморских спортсменов. Им предстоит защищать честь региона на всероссийских и международных турнирах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]