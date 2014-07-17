Молодые ученые из Приморья выиграли стипендии Президента России
Аспиранты и сотрудники Дальневосточного федерального университета в Приморье стали победителями конкурса на право получать стипендию Президента РФ в 2018-2020 годах. Государственной поддержки удостоены авторы семи научных проектов по приоритетным направлениям модернизации российской экономики в области информационных, медицинских и ядерных технологий. Размер стипендии – 22 800 рублей в месяц.
Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, внимание конкурсной комиссии привлекли проекты сразу нескольких представителей Школы естественных наук ДВФУ. Среди них – трое ученых кафедры компьютерных систем, работающих в области изучения многослойных магнитных структур. Старший преподаватель Виталий Капитан, ассистент Юрий Шевченко и аспирант Петр Андрющенко выиграли стипендии на проведение исследований, которые позволят создать более эффективные технологии записи и хранения информации.
Исследование еще одного стипендиата – аспиранта Школы естественных наук Арсения Портнягина – посвящено новым технологиям очистки жидких радиоактивных отходов.
Ассистент кафедры информатики, математического и компьютерного моделирования Андрей Сущенко займется созданием облачного сервиса для обработки подводных гидроакустических изображений.
Также поддержку получила разработка научного сотрудника Школы биомедицины Николая Гончарова, который создает тест-систему для определения хромосомной нестабильности и поиска новых антираковых веществ.
Благодаря победе в конкурсе свое исследование в области робототехники продолжит и доцент кафедры автоматизации и управления Инженерной школы Антон Губанков. Молодой ученый занимается разработкой методов высокоскоростного и высокоточного управления роботами с манипуляторами.
«Среди названных молодых ученых трое уже становились обладателями стипендий Президента России. Это подтверждает, что наши исследователи вносят реальный вклад в технологическое развитие России», – отметил заместитель проректора по научной работе ДВФУ Александр Сергиевич.
Отметим, организаторами стипендиального конкурса выступают Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с Советом по грантам Президента России. В конкурсе участвуют молодые ученые (до 35 лет) и аспиранты, которые ведут исследования по приоритетным направлениям модернизации российской экономики: энергоэффективность и энергосбережение; ядерные технологии; космические технологии; медицинские технологии и лекарственные средства; стратегические информационные технологии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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