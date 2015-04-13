Почти 90 тысяч рублей получили приморцы за сданное оружие

В 2017 году за добровольно сданное оружие в Приморье 12 человек получили вознаграждение на общую сумму почти 90 тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказали в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, в органы внутренних дел Приморья сдано: семь единиц гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия, три единицы гражданского огнестрельного нарезного оружия, три гранаты, почти 400 патронов, более 31 килограмма взрывчатых веществ.

При добровольной сдаче оружия проводится процедура проверки, чтобы выяснить, не приобретено ли оружие криминальным путём.

Гражданин, желающий сдать оружие, должен обратиться в ближайшее отделение полиции.

В краевом бюджете на 2018 год на выплаты за добровольно сданное оружие или предметы вооружения предусмотрено почти 540 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]