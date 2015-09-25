Срочная помощь для воспитанника детского дома. «Русфонд» совместно с ГТРК «Владивосток» объявляет сбор средств для Алексея Стуклова. Сейчас он в тяжелом состоянии в Краевом центре специализированных видов медициной помощи. У мальчика осложненный перелом позвоночника. Началось воспаление, медики обеспокоены. Алексею требуются дорогостоящий препарат. Помочь ему может каждый из нас. Достаточно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542.

- Ручку прикладывай, держи. Теперь большой мяч

Пусть и маленькая, но все-таки победа. Чтобы удержать непослушный мячик, Алеша прикладывает неимоверные усилия. Он заставляет себя чувствовать и учиться заново. Уже полгода мальчик обездвижен. Плачевные последствия рокового июня. Тогда неудачный прыжок на тарзанке обернулся воем сирен скорой помощи. У Алексея Стуклова закрытый перелом позвоночника и полный паралич ног.

Сегодня 24 часа в сутки за мальчиком ухаживает его педагог из коррекционной школы-интерната. Алексей — круглый сирота. И Елена Михалёва для него единственный близкий, хоть и не родной человек. Вместе ежедневная зарядка, уход, упражнения для моторики и нерушимый ритуал — звонок в Находку директору интерната.

- Да, Валерий Валерьевич. Сегодня Алеша умничка!

Больничные будни Алеши — это бесконечные капельницы, массаж, иглотерапия и каждый раз преодоления себя. Врачи отмечают серьезные сдвиги. Чувствительность возвращается. Но и этого пока недостаточно.

Илья Румянцев, врач, детский хирург ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи»: «Его случай сложный. Тяжелая травма, разрыв спинного мозга. Прооперировали, находится на реабилитации. Самое критичное то, что работает плохо иммунка».

Хирурги опасаются за хрупкое здоровье пациента. Мальчик уже с трудом перенес пневмонию, туберкулез. Начались гнойно-инфекционные осложнения, остановить которые может только сильный, но дорогостоящий иммуномодулятор. Его один трехдневный курс стоит 210 тысяч рублей. При всем желании такие средства интернат не сможет найти для своего воспитанника.

Елена Михалёва, воспитатель КГОБУ «Коррекционная школа- интернат для детей-сирот г. Находки»: «Мы продолжаем с ним беседовать о будущей жизни. Он надеется, что выберется и, конечно, будет ходить».

«Русфонд» объявляет экстренный сбор средств. Достаточно отправить сообщение со словом «Дети» на номер 5542. Его стоимость 75 рублей. Помочь мечте Алеши Стуклова сбыться может каждый житель края!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]