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ГТРК «Владивосток» требуется видеомонтажер

ГТРК «Владивосток» требуется видеомонтажер. Опыт работы — 1—3 года, уверенный пользователь ПК, знание монтажных программ ADOBE и Sony, занятость посменная.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 423-222-35-62, 8-914-704-80-08.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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