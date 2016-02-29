ГТРК «Владивосток» требуется видеомонтажер
ГТРК «Владивосток» требуется видеомонтажер. Опыт работы — 1—3 года, уверенный пользователь ПК, знание монтажных программ ADOBE и Sony, занятость посменная.
По всем вопросам обращайтесь по телефону: 423-222-35-62, 8-914-704-80-08.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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