Следственный комитет инициировал проверку по факту нападения на медсестру

10 января в поликлинике №4 города Владивостока мужчина напал на медсестру и ударил ее острым предметом. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследованная проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.

Мужчина задержан, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

По предварительным данным, мужчина напал на свою знакомую из-за ревности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]