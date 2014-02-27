Следственный комитет инициировал проверку по факту нападения на медсестру
10 января в поликлинике №4 города Владивостока мужчина напал на медсестру и ударил ее острым предметом. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследованная проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.
Мужчина задержан, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.
По предварительным данным, мужчина напал на свою знакомую из-за ревности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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