Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:22
  0

Следственный комитет инициировал проверку по факту нападения на медсестру

Следственный комитет инициировал проверку по факту нападения на медсестру

Фото: SovetOK

10 января в поликлинике №4 города Владивостока мужчина напал на медсестру и ударил ее острым предметом. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследованная проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ. 

Мужчина задержан, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

По предварительным данным, мужчина напал на свою знакомую из-за ревности.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря