Во Владивостоке Nissan X-Trail едва не сбил людей на тротуаре

Во Владивостоке на Алеутской, 45, около ТЦ Sky city, произошло ДТП с участием Nissan X-Trail. Автомобиль выехал на тротуар через несколько полос дороги. Момент аварии попал на камеру наблюдения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_control.

Что произошло с водителем X-Trail, остается загадкой. Возможно, человеку стало плохо или он просто отвлекся. По счастливой случайности, никто из пешеходов не пострадал.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]