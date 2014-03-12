Во Владивостоке Nissan X-Trail едва не сбил людей на тротуаре
Во Владивостоке на Алеутской, 45, около ТЦ Sky city, произошло ДТП с участием Nissan X-Trail. Автомобиль выехал на тротуар через несколько полос дороги. Момент аварии попал на камеру наблюдения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_control.
Что произошло с водителем X-Trail, остается загадкой. Возможно, человеку стало плохо или он просто отвлекся. По счастливой случайности, никто из пешеходов не пострадал.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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