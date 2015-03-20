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Во Владивостоке продавали икру с огромным уровнем бактериальной обсемененности

Во Владивостоке продавали икру с огромным уровнем бактериальной обсемененности

Фото: kaytes.ru

Опасную для здоровья потребителей лососевую икру обнаружили во Владивостоке специалисты Россельхознадзора. Пробы икры были отобраны в ходе проверки в одной из торговых точек города.

Вместе с тем на деликатес отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, а на упаковке самой продукции не было маркировки производителя .Это и послужило причиной для отбора образцов и направления их в лабораторию, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

Проведенные ветеринарной лабораторией испытания показали, что в соленой лососевой икре в 290 раз превышен допустимый уровень бактериальной обсемененности. Кроме того, в икре было выявлено двукратное превышение допустимого уровня содержания дрожжей.

Опасная для здоровья потребителей лососевая икра исключена из оборота, в отношении коммерсанта-нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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