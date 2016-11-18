Более 200 тысяч тонн кукурузы собрано в Приморье
Приморские аграрии завершили уборку кукурузы. Высокая урожайность отмечена в Михайловском районе – 68 центнеров с гектара.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, в крае убрано более 35 тысяч гектаров кукурузы.
«Намолочено более 208 тысяч тонн зерна, что почти на 30 тысяч тонн больше уровня прошлого года», – проинформировали специалисты.
Высокие показатели продемонстрировали сельхозпроизводители Михайловского, Хорольского и Октябрьского районов.
«Больше всего кукурузы собрано в Михайловском районе – 34 тысячи тонн, урожайность составила 68 центнеров с гектара», – отметили они.
Таких высоких результатов удалось достичь благодаря благоприятным погодным условиям, качественным семенам, новым средствам защиты растений, обновлению парка сельхозтехники и обучению сельхозпроизводителей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
16.11.2017 Уборка сои завершается в Приморье
-
07.11.2017 Более 40 тысяч тонн кукурузы собрано в Приморье
-
25.10.2017 Аграрии Приморья собрали более 200 тысяч тонн сои
-
23.10.2017 Урожайность кукурузы повысилась в Приморье
-
12.09.2017 Аграрии Приморья намолотили более 90 тысяч тонн зерна
-
18.11.2016 Почти 20 тысяч гектаров кукурузы убрано в Приморье
Добавить комментарий