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Более 200 тысяч тонн кукурузы собрано в Приморье

Более 200 тысяч тонн кукурузы собрано в Приморье

Приморские аграрии завершили уборку кукурузы. Высокая урожайность отмечена в Михайловском районе – 68 центнеров с гектара.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, в крае убрано более 35 тысяч гектаров кукурузы.

«Намолочено более 208 тысяч тонн зерна, что почти на 30 тысяч тонн больше уровня прошлого года», – проинформировали специалисты.

Высокие показатели продемонстрировали сельхозпроизводители Михайловского, Хорольского и Октябрьского районов.

«Больше всего кукурузы собрано в Михайловском районе – 34 тысячи тонн, урожайность составила 68 центнеров с гектара», – отметили они.

Таких высоких результатов удалось достичь благодаря благоприятным погодным условиям, качественным семенам, новым средствам защиты растений, обновлению парка сельхозтехники и обучению сельхозпроизводителей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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