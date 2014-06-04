Жителя Владивостока, снявшего на видео издевательства над сыном, оштрафовали на 5000 рублей
В среду, 10 января, Первомайский суд Владивостока провел слушание по делу жителя Тихой, снявшего видеоролик с жестоким воспитанием 14-летнего сына и разославшего видео знакомым. Мужчину признали виновным в нанесении побоев подростку и оштрафовали на 5000 рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
В пресс-службе Первомайского районного суда сообщили, что в суде был доказан факт нанесения побоев несовершеннолетнему.
«Фигурант дела признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.1.1. КоАП РФ (побои). Cуд постановил подвергнуть его наказанию в виде штрафа в размере 5000 рублей», – прокомментировали в суде.
В настоящее время судебное решение в силу не вступило. Обвиняемый может обжаловать его в течение 10 суток.
Напомним, 33-летний Тимур Зинуров снял видеоролик, в котором демонстрировал беспорядок в квартире, нецензурно ругался при 14-летнем сыне, давая ему подзатыльники и оказывая психологическое давление. На записи, которую фигурант дела разослал знакомым, видно, как он заставляет ребенка повторять фразы, что надо слушаться, чтобы шестилетнего брата, которому адресовано видео, не постигла та же участь. Мать детей знала об агрессивном поведения мужа, но боялась обращаться в полицию и опасалась, что не сможет платить по кредитам в одиночку, если супруга привлекут к ответственности.
После публикации сотрудниками полиции и следственным комитетом были проведены проверки. Стражам порядка мужчина объяснил свои действия тем, что сын не сделал домашнее задание, потому он и повторял адресованную младшему ребенку фразу: «Учись, Марат!»
Полицейские составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), семья была поставлена на учет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
26.10.2017 Во Владивостоке вынесен приговор по делу Багамы Никабагамаева(видео)
-
17.05.2017 Капитан и судовладелец заплатят крупные штрафы за нарушение правил рыболовства
-
05.05.2017 Во Владивостоке окончено судебное слушание по факту жестокого убийства предпринимателя
-
29.06.2016 Игорь Тулянцев, обвиняемый в изнасиловании и убийстве девочки, может получить пожизненное
-
29.06.2016 Дознаватели Артема направили в суд уголовное дело по факту причинения побоев несовершеннолетнему
-
04.06.2014 В Приморье окончено судебное слушание по делу о подкупе начальника цеха авиационной компании
Добавить комментарий