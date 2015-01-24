В Таиланде 114 российских туристов эвакуировали с прогулочного судна, потерявшего ход
В Таиланде 114 туристов из России 9 января 2018 года эвакуированы на берег, в таиландский курортный город Паттайя, с прогулочного туристического судна, у которого сломался двигатель, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Portnews.ru.
Трехпалубное судно вышло утром 9 января из Паттайи со 114 россиянами на борту на стандартную однодневную экскурсию по островам Сиамского залива, в которую входят остановки для рыбной ловли, купания, сноркелинга и обеда. На обратном пути у судна в море заглох двигатель, быстро починить который своими силами экипаж не смог.
Вызвав по радио морскую полицию и спасателей, экипаж продолжал починку двигателя, пока полицейские и спасательные катера небольшими группами доставляли российских туристов на берег. Таким образом были эвакуированы все 114 россиян. Издание сообщает, что туристы отнеслись с пониманием к экипажу, не предъявляли никаких претензий и не паниковали.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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